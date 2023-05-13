«Краснодар-2» прощается с Первой лигой, пропустив 5 мячей от «Алании»

В 31-м туре Первой лиги «Алания» проводила матч против «Краснодара-2», главного аутсайдера соревнований. Резервисты «быков» забили первыми на 33-й минуте, но еще до перерыва уже уступали со счетом 1:3. В итоге «Алания» довела дело до результативной победы (5:2) и закрепилась на третьем месте. У Николая Гиоргобиани хет-трик.
«Краснодар-2» при этом официально прощается с Первой лигой.
Протокол игры
|33'Ярлыков Владимир (0:1)
|(1:1) Тарба Заур40'
|(2:1) Гиоргобиани Николай41'
|(3:1) Гиоргобиани Николай45'
|(4:1) Качмазов Сослан58'
|61'Кучугура Дмитрий (4:2)
|(5:2) Гиоргобиани Николай90'
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг•Качмазов Сослан•Плиев Константин•Бутаев Аллон78' (Норчаев Хусаин (78') •Хосонов Хетаг 38'86' (Дзахов Давид (86') •Цараев Алан•Тарба Заур63' (Галоян Артур (63') •Гиоргобиани Николай•Гурциев Батраз78' (Хабалов Алан (78') •Мазурин Андрей63' (Чочиев Алан (63')
Штепа Михаил46' (Сафронов Роман (46') •Жилкин Григорий81' (Логачёв Богдан (81') •Иванов Дмитрий III•Пивоваров Дмитрий•Арутюнян Георгий•Ярлыков Владимир• 13'Кучугура Дмитрий• 71'Халназаров Рустам70' (Защепкин Роман (70') •Кутовой Максим70' (Берснев Михаил (70') •Богданец Кирилл46' (Карпов Данил (46') •Окоронкво Джонатан 44'
Запасные: Полях Данил•Попов Омар
13 мая.
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