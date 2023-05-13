«Краснодар-2» прощается с Первой лигой, пропустив 5 мячей от «Алании»

В 31-м туре Первой лиги «Алания» проводила матч против «Краснодара-2», главного аутсайдера соревнований. Резервисты «быков» забили первыми на 33-й минуте, но еще до перерыва уже уступали со счетом 1:3. В итоге «Алания» довела дело до результативной победы (5:2) и закрепилась на третьем месте. У Николая Гиоргобиани хет-трик.

«Краснодар-2» при этом официально прощается с Первой лигой.