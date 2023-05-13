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Первая лига

«Краснодар-2» прощается с Первой лигой, пропустив 5 мячей от «Алании»

13 Мая 2023 • 16:57 Комментировать
Алания
5:2
Краснодар-2
окончен

В 31-м туре Первой лиги «Алания» проводила матч против «Краснодара-2», главного аутсайдера соревнований. Резервисты «быков» забили первыми на 33-й минуте, но еще до перерыва уже уступали со счетом 1:3. В итоге «Алания» довела дело до результативной победы (5:2) и закрепилась на третьем месте. У Николая Гиоргобиани хет-трик.

«Краснодар-2» при этом официально прощается с Первой лигой.

Протокол игры  
Алания5:2Краснодар-2
  33'Ярлыков Владимир (0:1)
(1:1) Тарба Заур40'  
(2:1) Гиоргобиани Николай41'  
(3:1) Гиоргобиани Николай45'  
(4:1) Качмазов Сослан58'  
  61'Кучугура Дмитрий (4:2)
(5:2) Гиоргобиани Николай90'  
Солдатенко РостиславКочиев ХетагКачмазов СосланПлиев КонстантинБутаев Аллон 78' (Норчаев Хусаин ( 78') Хосонов Хетаг  38' 86' (Дзахов Давид ( 86') Цараев АланТарба Заур 63' (Галоян Артур ( 63') Гиоргобиани НиколайГурциев Батраз 78' (Хабалов Алан ( 78') Мазурин Андрей 63' (Чочиев Алан ( 63')
Запасные: Засеев АзаматМашуков ИсламДауров РусланТомаев АзаматПетров Максим ВячеславовичХадарцев БатразШавлохов Давид
Штепа Михаил 46' (Сафронов Роман ( 46') Жилкин Григорий 81' (Логачёв Богдан ( 81') Иванов Дмитрий IIIПивоваров ДмитрийАрутюнян ГеоргийЯрлыков Владимир  13'Кучугура Дмитрий  71'Халназаров Рустам 70' (Защепкин Роман ( 70') Кутовой Максим 70' (Берснев Михаил ( 70') Богданец Кирилл 46' (Карпов Данил ( 46') Окоронкво Джонатан  44'
Запасные: Полях ДанилПопов Омар
13 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Краснодар-2
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