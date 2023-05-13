«Енисей» чудом ушёл от поражения в матче с «Уфой»

В 31-м туре Первой лиги «Уфа» принимала «Енисей». Уже в дебюте гости открыли счет, Александр Канаплин прорвался в штрафную и прицельно пробил. На 45-й минуте гости получили еще один шанс, но Херман Феррейра не реализовал пенальти. Кстати, «Енисей» не забивает с точки в третьем матче кряду. А вот такой же эпизод у соперника привел к голу, Алексей Евсеев выполнил «паненку». На 90-й минуте после прострела на дальнюю штангу защитник гостей Вячеслав Бардыбахин, рядом с которым не было соперников, срезал мяч в свои ворота. До финального свистка гости успели уйти от поражения, Никита Глушков принес им ничью (2:2).

Уфимцы в четырех очках от спасения. Соперник остается четвертым.