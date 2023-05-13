«Енисей» чудом ушёл от поражения в матче с «Уфой»

В 31-м туре Первой лиги «Уфа» принимала «Енисей». Уже в дебюте гости открыли счет, Александр Канаплин прорвался в штрафную и прицельно пробил. На 45-й минуте гости получили еще один шанс, но Херман Феррейра не реализовал пенальти. Кстати, «Енисей» не забивает с точки в третьем матче кряду. А вот такой же эпизод у соперника привел к голу, Алексей Евсеев выполнил «паненку». На 90-й минуте после прострела на дальнюю штангу защитник гостей Вячеслав Бардыбахин, рядом с которым не было соперников, срезал мяч в свои ворота. До финального свистка гости успели уйти от поражения, Никита Глушков принес им ничью (2:2).
Уфимцы в четырех очках от спасения. Соперник остается четвертым.
Протокол игры
|14'Канаплин Александр (0:1)
|(1:1) Евсеев Алексей61'
|(2:1) Бардыбахин Вячеслав90'
|90'Глушков Никита Андреевич (2:2)
Хамхоев Хазбулат•Мухин Александр•Сухов Александр•Темников Иван68' (Минаев Роман (68') •Никитин Андрей Владимирович•Сандрачук Александр46' (Ортис Дилан (46') •Карп Кэтэлин•Погосов Артём•Евсеев Алексей72' (Емельянов Данила (72') •Касинтура Эгаш•Хугаев Алан
Ставер Евгений•Марков Николай63' (Самойлов Денис (63') •Феррейра Херман• 33'Бардыбахин Вячеслав• 59'Стежко Виталий•Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита83' (Комков Михаил (83') •Гыстаров Расул46' (Ушатов Кирилл (46') •Ланин Олег•Окладников Андрей•Канаплин Александр63' (Кичин Валерий (63') 74'
13 мая.
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