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Первая лига

«Енисей» чудом ушёл от поражения в матче с «Уфой»

13 Мая 2023 • 15:59 Комментировать
Уфа
2:2
Енисей
окончен

В 31-м туре Первой лиги «Уфа» принимала «Енисей». Уже в дебюте гости открыли счет, Александр Канаплин прорвался в штрафную и прицельно пробил. На 45-й минуте гости получили еще один шанс, но Херман Феррейра не реализовал пенальти. Кстати, «Енисей» не забивает с точки в третьем матче кряду. А вот такой же эпизод у соперника привел к голу, Алексей Евсеев выполнил «паненку». На 90-й минуте после прострела на дальнюю штангу защитник гостей Вячеслав Бардыбахин, рядом с которым не было соперников, срезал мяч в свои ворота. До финального свистка гости успели уйти от поражения, Никита Глушков принес им ничью (2:2).

Уфимцы в четырех очках от спасения. Соперник остается четвертым.

Протокол игры  
Уфа2:2Енисей
  14'Канаплин Александр (0:1)
(1:1) Евсеев Алексей61'  
(2:1) Бардыбахин Вячеслав90'  
  90'Глушков Никита Андреевич (2:2)
Хамхоев ХазбулатМухин АлександрСухов АлександрТемников Иван 68' (Минаев Роман ( 68') Никитин Андрей ВладимировичСандрачук Александр 46' (Ортис Дилан ( 46') Карп КэтэлинПогосов АртёмЕвсеев Алексей 72' (Емельянов Данила ( 72') Касинтура ЭгашХугаев Алан
Запасные: Кукушкин ИванУшахин ЛевЕрохин КонстантинАхатов ДанилКонюхов ВадимЧернов АлексейГолубев Артём
Ставер ЕвгенийМарков Николай 63' (Самойлов Денис ( 63') Феррейра Херман  33'Бардыбахин Вячеслав  59'Стежко ВиталийГлушков Никита АндреевичРаздорских Никита 83' (Комков Михаил ( 83') Гыстаров Расул 46' (Ушатов Кирилл ( 46') Ланин ОлегОкладников АндрейКанаплин Александр 63' (Кичин Валерий ( 63'  74')
Запасные: Кахидзе АлександрМасловский АлександрСавицкий ИванЯрусов ДаниилРукас АндрюсИванов Егор
13 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Енисей
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