«Велес» улучшил шансы на спасение, обыграв «СКА-Хабаровск»

Неважно играющие в последнее время «Велес» и «СКА-Хабаровск» соперничали в 31-м туре Первой лиги. Решающим эпизодом поединка стал момент на 29-й минуте с ударом Джамала Дибиргаджиева. «Велес» победил со счетом 1:0 и делит 14-е место с «Кубанью». Соперник - 12-й с запасом в пять очков от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Дибиргаджиев Джамал29'
Косаревский Пётр•Смирнов Олег•Почивалин Валерий•Безчаснюк Александр•Михайленко Дмитрий•Никитенков Алексей•Бацуев Аюб61' (Саркисян Геворк (61') •Кертанов Константин84' (Песиков Евгений (84') •Кабахидзе Владимир•Дибиргаджиев Джамал90' (Котельников Иван (90') •Абдуллахи Квари
Имамов Ислам•Стародуб Дмитрий•Мусалов Магомед•Фомин Денис 44'75' (Сосранов Рустам (75') • 86'Гащенков Михаил46' (Янов Данила (46') •Мирошниченко Никита•Петров Илья•Бавин Юрий•Анисимов Андрей•Алиев Саид76' (Гонгапшев Альбек (76') •Александр Иванков38' (Левицкий Денис (38')
13 мая.
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