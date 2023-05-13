«Велес» улучшил шансы на спасение, обыграв «СКА-Хабаровск»

Неважно играющие в последнее время «Велес» и «СКА-Хабаровск» соперничали в 31-м туре Первой лиги. Решающим эпизодом поединка стал момент на 29-й минуте с ударом Джамала Дибиргаджиева. «Велес» победил со счетом 1:0 и делит 14-е место с «Кубанью». Соперник - 12-й с запасом в пять очков от зоны вылета.