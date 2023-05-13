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Первая лига

«Велес» улучшил шансы на спасение, обыграв «СКА-Хабаровск»

13 Мая 2023 • 15:57 Комментировать
Велес Москва
1:0
СКА-Хабаровск
окончен

Неважно играющие в последнее время «Велес» и «СКА-Хабаровск» соперничали в 31-м туре Первой лиги. Решающим эпизодом поединка стал момент на 29-й минуте с ударом Джамала Дибиргаджиева. «Велес» победил со счетом 1:0 и делит 14-е место с «Кубанью». Соперник - 12-й с запасом в пять очков от зоны вылета.

Протокол игры  
Велес Москва1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Дибиргаджиев Джамал29'  
Косаревский ПётрСмирнов ОлегПочивалин ВалерийБезчаснюк АлександрМихайленко ДмитрийНикитенков АлексейБацуев Аюб 61' (Саркисян Геворк ( 61') Кертанов Константин 84' (Песиков Евгений ( 84') Кабахидзе ВладимирДибиргаджиев Джамал 90' (Котельников Иван ( 90') Абдуллахи Квари
Запасные: Рыбиков НиколайГерчиков ЛеонидМотовичёв ДмитрийБадоев ХетагМакеев ЕвгенийКузнецов Алексей
Имамов ИсламСтародуб ДмитрийМусалов МагомедФомин Денис  44' 75' (Сосранов Рустам ( 75'  86') Гащенков Михаил 46' (Янов Данила ( 46') Мирошниченко НикитаПетров ИльяБавин ЮрийАнисимов АндрейАлиев Саид 76' (Гонгапшев Альбек ( 76') Александр Иванков 38' (Левицкий Денис ( 38')
Запасные: Помазан ЕвгенийБыков АртёмГригорьев ДаниилГелоян ИшханАлейников Василий
13 мая.

 

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СКА-Хабаровск Велес
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