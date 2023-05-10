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Первая лига

«Ленинградец» первым из Второй лиги подал заявку в Первую лигу

10 Мая 2023 • 21:16 Комментировать

Лидер группы 2А Второй лиги «Ленинградец» стал первым клубом, который подал заявку на лицензирование в Первую лигу. И на это у команды Сергея Кирьякова есть повод – она отрывается в своей группе от конкурента со второго места на шесть очков.

«Документы на лицензирование поданы. Проблем быть не должно. В ближайшее время должны получить лицензию», - заявил порталу «Спорт День за Днём» пресс-атташе клуба Георгий Начкепия.

Как добавил сотрудник клуба, играть в Первой лиге, в случае выхода в неё, команда будет на бывшей арене «Зенита» и «Тосно» - стадионе «Петровский» в центре Санкт-Петербурга.

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Ленинградец Первая лига Вторая лига
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