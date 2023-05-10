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Первая лига

В махачкалинском «Динамо» отреагировали на возможность присуждения второго кряду технического поражения эксклюзив

10 Мая 2023 • 19:12 Комментировать
ФК Кубань
...
Динамо Махачкала
14.05 17:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на просьбу футбольного клуба «Камаз» присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо». Согласно регламенту турнира, в матче первого дивизиона в течение всего игрового времени на поле должен находиться футболист 2001 года рождения или младше.

- Вашему клубу во второй раз хотят присудить техническое поражение из-за того, что на поле в составе «Динамо» не находился футболист 2001 года рождения и младше. Будете пытаться оспорить это решение?

- Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию «Уфы».

Отметим, что ранее махачкалинское «Динамо» получило техническое поражение (0:3) в матче Первой лиги с «Уфой» из-за того, что в течение шести минут игрового времени состав «Динамо» не соответствовал лимиту игроков.

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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