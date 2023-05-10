Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что в клубе рассматривается возможность смены названия клуба на «Пари Ярославль». Произойти это может в том случае, если еще один клуб-партнер «Пари Нижний Новгород» сохранит прописку в Российской премьер-лиге.

- Сообщалось, что рассматривается возможность смены названия клуба с «Шинник» на «Пари Ярославль». Вы можете опровергнуть или подтвердить эту информацию?

- Эту информацию опубликовал недостоверный источник. Тем не мене, мы обсуждаем различные формы сотрудничества. Конкретно эта информация – чушь.

Отметим, что ярославский клуб, который совсем недавно расстался с Вадимом Евсеевым, занимавшим пост главного тренера, занимает восьмое место в Первой лиге.