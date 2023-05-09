Самошников: «Никак не могу оценить назначение Рахимова»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера казанской команды.

Напомним, 58-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Юрия Уткульбаева.

«Что уже изменил Рахимов в «Рубине»? Думаю, лучше этот вопрос задать ему. Никак не могу оценить его назначение, его работу. Не хочу комментировать работу тренера», — цитирует Самошникова «РБ Спорт».

После 30 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 59 набранных очков. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на два балла. До конца турнира командам осталось провести по четыре игры.