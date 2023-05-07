«Акрон» обезопасил себя от вылета, одолев «Волгу»

Переключивший всё внимание на кубковый турнир «Акрон» немного рисковал в Первой лиге, где после четырех матчей без побед отрыв от зоны вылета составлял всего шесть очков. Тем не менее, сегодня тольяттинцы де-факто обезопасили себя от вылета в домашнем матче с «Волгой». «Акрон» победил со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Апекова в середине первого тайма и поднялся на 10-е место. Соперник идет предпоследним.