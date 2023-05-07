«Акрон» обезопасил себя от вылета, одолев «Волгу»

Переключивший всё внимание на кубковый турнир «Акрон» немного рисковал в Первой лиге, где после четырех матчей без побед отрыв от зоны вылета составлял всего шесть очков. Тем не менее, сегодня тольяттинцы де-факто обезопасили себя от вылета в домашнем матче с «Волгой». «Акрон» победил со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Апекова в середине первого тайма и поднялся на 10-е место. Соперник идет предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Апеков Руслан28'
Волков Сергей•Шакуро Павел•Ходжаниязов Джамалдин•Зуев Илья•Савичев Константин•Макаров Сергей•Мацукатов Алекс83' (Сагуткин Даниил (83') •Азаров Владимир65' (Понсе Андрес (65') •Чудин Иван•Эльдарушев Абу-Саид65' (Салтыков Никита (65') • 73'Апеков Руслан65' (Килин Антон (65')
Климович Андрей•Дашаев Аслан•Кутин Денис• 90'Данилкин Егор•Стефен Годфри86' (Герюгов Азнаур (86') •Паскин Герман•Марухин Владимир74' (Махмутов Руслан (74') •Кирсанов Никита77' (Рахманов Дмитрий (77') •Кубышкин Илья 68'74' (Воронин Евгений (74') •Билалов Билал76' (Аллеф де Андраде (76') •Хабибуллин Айдар
07 мая.
Бан пользователя