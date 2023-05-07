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Первая лига

«Акрон» обезопасил себя от вылета, одолев «Волгу»

07 Мая 2023 • 18:58 Комментировать
Акрон
1:0
Волга Ульяновск
окончен

Переключивший всё внимание на кубковый турнир «Акрон» немного рисковал в Первой лиге, где после четырех матчей без побед отрыв от зоны вылета составлял всего шесть очков. Тем не менее, сегодня тольяттинцы де-факто обезопасили себя от вылета в домашнем матче с «Волгой». «Акрон» победил со счетом 1:0 благодаря голу Руслана Апекова в середине первого тайма и поднялся на 10-е место. Соперник идет предпоследним.

Протокол игры  
Акрон1:0Волга Ульяновск
(1:0) Апеков Руслан28'  
Волков СергейШакуро ПавелХоджаниязов ДжамалдинЗуев ИльяСавичев КонстантинМакаров СергейМацукатов Алекс 83' (Сагуткин Даниил ( 83') Азаров Владимир 65' (Понсе Андрес ( 65') Чудин ИванЭльдарушев Абу-Саид 65' (Салтыков Никита ( 65'  73') Апеков Руслан 65' (Килин Антон ( 65')
Запасные: Матвеев МаксимНагаев ДмитрийПолубояринов ДанилСасин ДмитрийПесегов ЕвгенийСычёв Виталий
Климович АндрейДашаев АсланКутин Денис  90'Данилкин ЕгорСтефен Годфри 86' (Герюгов Азнаур ( 86') Паскин ГерманМарухин Владимир 74' (Махмутов Руслан ( 74') Кирсанов Никита 77' (Рахманов Дмитрий ( 77') Кубышкин Илья  68' 74' (Воронин Евгений ( 74') Билалов Билал 76' (Аллеф де Андраде ( 76') Хабибуллин Айдар
Запасные: Рахманов ДенисМорозов СемёнАбазов АстемирЕфремов ДмитрийМагомадов Чингиз
07 мая.

 

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