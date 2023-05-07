«Уфа» ухудшила шансы на спасение, проиграв «Родине»

В 30-м туре Первой лиги «Родина» играла против «Уфы». Команды набрали приличное количество желтых карточек, но не забывали и забивать. Грубая ошибка гостей привела к первому голу. Вынос мяча в поле пришелся на Астемира Гордюшенко, который тут же вывел на пустые ворота Амура Калмыкова. На 62-й минуте Мухаммад Султонов здорово стрельнул метров с 20 в ближний верхний угол. Тут же Алексей Евсеев уверенно реализовал пенальти, сократив отставание.

«Родина» вышла на седьмое место. Соперник третий с конца с отставанием в пять очков от спасительного места.