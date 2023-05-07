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Первая лига

«Уфа» ухудшила шансы на спасение, проиграв «Родине»

07 Мая 2023 • 17:05 Комментировать
Родина Москва
2:1
Уфа
окончен

В 30-м туре Первой лиги «Родина» играла против «Уфы». Команды набрали приличное количество желтых карточек, но не забывали и забивать. Грубая ошибка гостей привела к первому голу. Вынос мяча в поле пришелся на Астемира Гордюшенко, который тут же вывел на пустые ворота Амура Калмыкова.  На 62-й минуте Мухаммад Султонов здорово стрельнул метров с 20 в ближний верхний угол. Тут же Алексей Евсеев уверенно реализовал пенальти, сократив отставание.

«Родина» вышла на седьмое место. Соперник третий с конца с отставанием в пять очков от спасительного места.

Протокол игры  
Родина Москва2:1Уфа
(1:0) Калмыков Амур17'  
(2:0) Султонов Мухаммад62'  
  65'Евсеев Алексей (2:1)
Сангаре ДэвидЮдинцев Георгий  36' 76' (Шадринцев Дмитрий ( 76') Кризан МитяПлиев Заурбек  16'Воропаев АртёмСултонов МухаммадДмитриев Олег  33' 46' (Камышев Илья ( 46') Гордюшенко Астемир  57'Ната Уэсли  27' 46' (Фищенко Руслан ( 46'  86') Тимошенко Иван 69' (Андреев Игорь ( 69') Калмыков Амур  19' 69' (Куль Руслан ( 69')
Запасные: Караев МаксимКлещенко АлександрКолесниченко КириллАликин ПавелМартовой ДаниилАйдаров СергейМальцев Михаил
Хамкоев ХазбулатНикитин Андрей ВладимировичСандрачук АлександрТемников Иван  15'Ушахин Лев 67' (Ортис Дилан ( 67') Мухин АлександрБотака-Иобома ЭрвингКасинтура Эгаш  30'Погосов АртёмКарп Кэтэлин 84' (Емельянов Данила ( 84') Минаев Роман 46' (Евсеев Алексей ( 46')
Запасные: Хугаев АланАхатов ДанилСухов АлександрКонюхов ВадимЧернов АлексейГолубев Артём
07 мая.

 

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