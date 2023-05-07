«Уфа» ухудшила шансы на спасение, проиграв «Родине»

В 30-м туре Первой лиги «Родина» играла против «Уфы». Команды набрали приличное количество желтых карточек, но не забывали и забивать. Грубая ошибка гостей привела к первому голу. Вынос мяча в поле пришелся на Астемира Гордюшенко, который тут же вывел на пустые ворота Амура Калмыкова. На 62-й минуте Мухаммад Султонов здорово стрельнул метров с 20 в ближний верхний угол. Тут же Алексей Евсеев уверенно реализовал пенальти, сократив отставание.
«Родина» вышла на седьмое место. Соперник третий с конца с отставанием в пять очков от спасительного места.
Протокол игры
|(1:0) Калмыков Амур17'
|(2:0) Султонов Мухаммад62'
|65'Евсеев Алексей (2:1)
Сангаре Дэвид•Юдинцев Георгий 36'76' (Шадринцев Дмитрий (76') •Кризан Митя•Плиев Заурбек• 16'Воропаев Артём•Султонов Мухаммад•Дмитриев Олег 33'46' (Камышев Илья (46') •Гордюшенко Астемир• 57'Ната Уэсли 27'46' (Фищенко Руслан (46') • 86'Тимошенко Иван69' (Андреев Игорь (69') •Калмыков Амур 19'69' (Куль Руслан (69')
Хамкоев Хазбулат•Никитин Андрей Владимирович•Сандрачук Александр•Темников Иван• 15'Ушахин Лев67' (Ортис Дилан (67') •Мухин Александр•Ботака-Иобома Эрвинг•Касинтура Эгаш• 30'Погосов Артём•Карп Кэтэлин84' (Емельянов Данила (84') •Минаев Роман46' (Евсеев Алексей (46')
07 мая.
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