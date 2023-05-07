Самошников: «Кварацхелия – просто красавец, я поздравил его с чемпионством»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался об игре своего бывшего одноклубника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

Напомним, команда из Неаполя досрочно выиграла чемпионат Италии, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии А. Самошников рассказал, что поздравил Кварацхелию с этим достижением, выразив уверенность в том, что это не последнее чемпионство грузинского футболиста.

«Я очень рад за Хвичу, он большой молодец. Я поздравил его с этим чемпионством, он ответил мне. Кварацхелия – просто красавец, он и в РПЛ сиял, а сейчас в Италии он здорово прибавил», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».

Напомним, Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год. В общей сложности за казанскую команду вингер провёл 73 игры, забил девять голов и отдал 18 результативных передач.