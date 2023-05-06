«Рубин» вырвал победу в матче с «Краснодаром-2»

«Рубин» провёл непростой матч 30-го тура Первой лиги против главного аутсайдера, «Краснодара-2». Ифеани Ндука стрельнул в перекладину на первых минутах. Григорий Жилкин пробил головой рядом со штангой, оставшись без опеки. Казанцы не имели супермоментов до 87-й минуты. После подачи со штафного Егор Тесленко пробил/прострелил вдоль ворот, и Джоэль Фамейе головой практически с метра забил победный гол - 1:0.

«Рубин» идет вторым с отставанием от «Балтики» в два очка. Соперник - последний.