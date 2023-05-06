«Рубин» вырвал победу в матче с «Краснодаром-2»

«Рубин» провёл непростой матч 30-го тура Первой лиги против главного аутсайдера, «Краснодара-2». Ифеани Ндука стрельнул в перекладину на первых минутах. Григорий Жилкин пробил головой рядом со штангой, оставшись без опеки. Казанцы не имели супермоментов до 87-й минуты. После подачи со штафного Егор Тесленко пробил/прострелил вдоль ворот, и Джоэль Фамейе головой практически с метра забил победный гол - 1:0.
«Рубин» идет вторым с отставанием от «Балтики» в два очка. Соперник - последний.
Протокол игры
|87'Фамейе Джоэль (0:1)
Агкацев Станислав•Жилкин Григорий•Ярлыков Владимир• 58'Арутюнян Георгий•Исаенко Олег•Гетьман Никита89' (Гайворонский Данила (89') •Ндука Ифеани Давид• 6'Кучугура Дмитрий65' (Халназаров Рустам (65') •Кокшаров Александр46' (Самко Владислав (46') • 86'Окоронкво Джонатан75' (Ознобихин Олег (75') •Богданец Кирилл66' (Берснев Михаил (66')
Дюпин Юрий•Грицаенко Алексей• 45'Мартынович Александр•Тесленко Егор•Самошников Илья•Дзагоев Алан64' (Иванов Олег (64') •Апшацев Марат65' (Ломовицкий Александр (65') •Кабутов Дмитрий• 9'Зотов Александр• 72'Фамейе Джоэль•Уридия Мераби65' (Митков Димитар (65')
06 мая.
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