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Первая лига

«Рубин» вырвал победу в матче с «Краснодаром-2»

06 Мая 2023 • 20:56 Комментировать
Краснодар-2
0:1
Рубин
окончен

«Рубин» провёл непростой матч 30-го тура Первой лиги против главного аутсайдера, «Краснодара-2». Ифеани Ндука стрельнул в перекладину на первых минутах. Григорий Жилкин пробил головой рядом со штангой, оставшись без опеки. Казанцы не имели супермоментов до 87-й минуты. После подачи со штафного Егор Тесленко пробил/прострелил вдоль ворот, и Джоэль Фамейе головой практически с метра забил победный гол - 1:0.

«Рубин» идет вторым с отставанием от «Балтики» в два очка. Соперник - последний.

Протокол игры  
Краснодар-20:1Рубин
  87'Фамейе Джоэль (0:1)
Агкацев СтаниславЖилкин ГригорийЯрлыков Владимир  58'Арутюнян ГеоргийИсаенко ОлегГетьман Никита 89' (Гайворонский Данила ( 89') Ндука Ифеани Давид  6'Кучугура Дмитрий 65' (Халназаров Рустам ( 65') Кокшаров Александр 46' (Самко Владислав ( 46'  86') Окоронкво Джонатан 75' (Ознобихин Олег ( 75') Богданец Кирилл 66' (Берснев Михаил ( 66')
Запасные: Кутовой МаксимГришин ВалентинКарпов ДанилЛогачёв БогданШтепа МихаилИванов Дмитрий III
Дюпин ЮрийГрицаенко Алексей  45'Мартынович АлександрТесленко ЕгорСамошников ИльяДзагоев Алан 64' (Иванов Олег ( 64') Апшацев Марат 65' (Ломовицкий Александр ( 65') Кабутов Дмитрий  9'Зотов Александр  72'Фамейе ДжоэльУридия Мераби 65' (Митков Димитар ( 65')
Запасные: Янович НикитаНабиуллин ЭльмирРахмоналиев УмаралиПопов АртёмНижегородов КонстантинБезруков РусланБеленов АлександрАшурматов РустамГорбунов Игорь
06 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар-2
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