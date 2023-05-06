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Первая лига

Дубль Мусаева позволил «Балтике» переиграть «Кубань»

06 Мая 2023 • 20:54 Комментировать
Балтика
2:0
ФК Кубань
окончен

В 30-м туре Первой лиги «Балтика» проводила домашний матч с «Кубанью» и сделала ещё один шаг к повышению в классе. Голкипер гостей выручал на протяжении всего первого тайма, но в его концовке не справился с прямым ударом со штрафного от Тамерлана Мусаева, который попал в левый верхний угол. Ближе к концу второй половины форвард снова отличился. На сей раз Мусаев получил передачу издали, избавился от опеки защитника и пробил мимо вратаря.

«Балтика» лидирует с отрывом в два очка от «Рубина». Соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Балтика2:0ФК Кубань
(1:0) Мусаев Тамерлан40'  
(2:0) Мусаев Тамерлан74'  
Латышонок ЕвгенийПуцко АлександрРадмановац Никола  62'Маляров КириллВалиахметов Эдуард  59' 69' (Дудиев Аслан ( 69') Казаев Ян 89' (Остойич Иван ( 89') Осипов АлександрКузьмин Максим 69' (Пряхин Сергей ( 69') Лазарев Владислав  79' 82' (Клёнкин Данил ( 82') Мусаев Тамерлан 89' (Гогричиани Гоча ( 89') Гузина Гедеон
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимФольмер КириллБарков ДмитрийКашчелан Младен
Нестеренко ЮрийСидоров МаксимРыбин Алексей 86' (Лобкарёв Владимир ( 86'  89') Стаменкович Милош  74'Байрыев АзатБезденежных ИгорьЦаллагов Дзамболат 65' (Щёткин Алексей ( 65'  87') Муталиев Аслан 70' (Смирнов Александр ( 70') Махатадзе Георгий  56'Мосейчук ИльяЛаук Максим 65' (Родин Даниил ( 65')
Запасные: Позняк АлександрЕщенко Сергей
06 мая.

 

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Кубань Балтика
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