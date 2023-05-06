Дубль Мусаева позволил «Балтике» переиграть «Кубань»

В 30-м туре Первой лиги «Балтика» проводила домашний матч с «Кубанью» и сделала ещё один шаг к повышению в классе. Голкипер гостей выручал на протяжении всего первого тайма, но в его концовке не справился с прямым ударом со штрафного от Тамерлана Мусаева, который попал в левый верхний угол. Ближе к концу второй половины форвард снова отличился. На сей раз Мусаев получил передачу издали, избавился от опеки защитника и пробил мимо вратаря.
«Балтика» лидирует с отрывом в два очка от «Рубина». Соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Мусаев Тамерлан40'
|(2:0) Мусаев Тамерлан74'
Латышонок Евгений•Пуцко Александр•Радмановац Никола• 62'Маляров Кирилл•Валиахметов Эдуард 59'69' (Дудиев Аслан (69') •Казаев Ян89' (Остойич Иван (89') •Осипов Александр•Кузьмин Максим69' (Пряхин Сергей (69') •Лазарев Владислав 79'82' (Клёнкин Данил (82') •Мусаев Тамерлан89' (Гогричиани Гоча (89') •Гузина Гедеон
Нестеренко Юрий•Сидоров Максим•Рыбин Алексей86' (Лобкарёв Владимир (86') • 89'Стаменкович Милош• 74'Байрыев Азат•Безденежных Игорь•Цаллагов Дзамболат65' (Щёткин Алексей (65') • 87'Муталиев Аслан70' (Смирнов Александр (70') •Махатадзе Георгий• 56'Мосейчук Илья•Лаук Максим65' (Родин Даниил (65')
Запасные: Позняк Александр•Ещенко Сергей
06 мая.
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