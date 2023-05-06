Дубль Мусаева позволил «Балтике» переиграть «Кубань»

В 30-м туре Первой лиги «Балтика» проводила домашний матч с «Кубанью» и сделала ещё один шаг к повышению в классе. Голкипер гостей выручал на протяжении всего первого тайма, но в его концовке не справился с прямым ударом со штрафного от Тамерлана Мусаева, который попал в левый верхний угол. Ближе к концу второй половины форвард снова отличился. На сей раз Мусаев получил передачу издали, избавился от опеки защитника и пробил мимо вратаря.

«Балтика» лидирует с отрывом в два очка от «Рубина». Соперник - пятый с конца.