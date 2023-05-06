Тульский «Арсенал» не удержал победу над «Велесом»

Свалившийся в середину таблицы «Арсенал» играл дома против аутсайдеров Первой лиги, «Велеса». Уже в дебюте Ираклий Манелов получил пас пяткой и открыл счет, но радость публики была недолгой - вне игры. Все тот же Манелов после перерыва наказал оборону противника за жутко неудачный розыгрыш мяча у своих ворот и в касание поразил цель. У гостей был похожий момент, Ираклий Логуа набрал скорость после подбора мяча и стрельнул в перекладину. В ответ Михаил Яковлев пробил в голкипера, оказавшись перед ним один на один. И все же минут за пять до конца матча Логуа добился своего, вколотив мяч в сетку после скидки Джамала Дибиргаджиева - 1:1.
«Арсенал» делит 10-е место, соперник - четвертый с конца в трех очках от спасения.
Протокол игры
|(1:0) Манелов Ираклий57'
|84'Логуа Ираклий (1:1)
Шамов Егор•Сокол Артём•Большаков Кирилл•Григалава Гиа•Степанов Данил• 45'Панченко Кирилл85' (Кайнов Максим (85') •Бакалюк Никита68' (Яковлев Михаил (68') •Померко Алексей•Ткачёв Сергей• 40'Манелов Ираклий•Луценко Евгений 41'
Косаревский Пётр• 34'Михайленко Дмитрий•Макеев Евгений•Почивалин Валерий• 25'Кертанов Константин•Бацуев Аюб68' (Безчаснюк Александр (68') •Кабахидзе Владимир•Котельников Иван55' (Смирнов Олег (55') •Дибиргаджиев Джамал•Логуа Ираклий• 67'Абдуллахи Квари
06 мая.
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