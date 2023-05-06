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Первая лига

Тульский «Арсенал» не удержал победу над «Велесом»

06 Мая 2023 • 19:00 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Велес Москва
окончен

Свалившийся в середину таблицы «Арсенал» играл дома против аутсайдеров Первой лиги, «Велеса». Уже в дебюте Ираклий Манелов получил пас пяткой и открыл счет, но радость публики была недолгой - вне игры. Все тот же Манелов после перерыва наказал оборону противника за жутко неудачный розыгрыш мяча у своих ворот и в касание поразил цель.  У гостей был похожий момент, Ираклий Логуа набрал скорость после подбора мяча и стрельнул в перекладину. В ответ Михаил Яковлев пробил в голкипера, оказавшись перед ним один на один.  И все же минут за пять до конца матча Логуа добился своего, вколотив мяч в сетку после скидки Джамала Дибиргаджиева - 1:1.

«Арсенал» делит 10-е место, соперник - четвертый с конца в трех очках от спасения.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:1Велес Москва
(1:0) Манелов Ираклий57'  
  84'Логуа Ираклий (1:1)
Шамов ЕгорСокол АртёмБольшаков КириллГригалава ГиаСтепанов Данил  45'Панченко Кирилл 85' (Кайнов Максим ( 85') Бакалюк Никита 68' (Яковлев Михаил ( 68') Померко АлексейТкачёв Сергей  40'Манелов ИраклийЛуценко Евгений  41'
Запасные: Шумских АлексейКоченков АнтонКулешин ИльяДеспотович ДжорджеХромов ДанилЛевашов МихаилКозлов ИванИзотов РоманСериков Илья
Косаревский Пётр  34'Михайленко ДмитрийМакеев ЕвгенийПочивалин Валерий  25'Кертанов КонстантинБацуев Аюб 68' (Безчаснюк Александр ( 68') Кабахидзе ВладимирКотельников Иван 55' (Смирнов Олег ( 55') Дибиргаджиев ДжамалЛогуа Ираклий  67'Абдуллахи Квари
Запасные: Герчиков ЛеонидНикитенков АлексейМотовичёв ДмитрийTiago CunhaПесиков ЕвгенийКузнецов Алексей
06 мая.

 

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Арсенал Тула Велес
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