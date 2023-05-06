Тульский «Арсенал» не удержал победу над «Велесом»

Свалившийся в середину таблицы «Арсенал» играл дома против аутсайдеров Первой лиги, «Велеса». Уже в дебюте Ираклий Манелов получил пас пяткой и открыл счет, но радость публики была недолгой - вне игры. Все тот же Манелов после перерыва наказал оборону противника за жутко неудачный розыгрыш мяча у своих ворот и в касание поразил цель. У гостей был похожий момент, Ираклий Логуа набрал скорость после подбора мяча и стрельнул в перекладину. В ответ Михаил Яковлев пробил в голкипера, оказавшись перед ним один на один. И все же минут за пять до конца матча Логуа добился своего, вколотив мяч в сетку после скидки Джамала Дибиргаджиева - 1:1.

«Арсенал» делит 10-е место, соперник - четвертый с конца в трех очках от спасения.