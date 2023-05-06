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Первая лига

«Шинник» прервал неудачную серию сразу после ухода Евсеева

06 Мая 2023 • 18:03 Комментировать
Шинник
2:1
Волгарь
окончен

Давно не побеждавший «Шинник» провёл первый матч после ухода главного тренера Вадима Евсеева. Ярославцы принимали претендентов на повышение в классе, «Волгарь» и пропустили уже на 14-й минуте после удара Александра Носова. Впрочем, еще до перерыва «Шинник» все исправил, дубль Дмитрия Самойлова в течение 10 минут позволил отпраздновать долгожданную победу - 2:1.

«Шинник» вышел на седьмое место, противник - пятый.

Протокол игры  
Шинник2:1Волгарь
  14'Носов Александр (0:1)
(1:1) Самойлов Дмитрий22'  
(2:1) Самойлов Дмитрий32'  
Вамбольт Денис  90'Семёнов Андрей ИгоревичСемейкин Артём  67'Осипов ЕвгенийЕмельянов Роман  72'Зинков ВячеславКулишев АртёмСавинов АндрейСоколов Игорь 80' (Петрунин Даниил ( 80') Самойлов ДмитрийНизамутдинов Эльдар 29' (Грузнов Илья ( 29'Терехов Антон 42')
Запасные: Шишков РоманСтешин ЕвгенийЧуканов АндреаХитяев АндрейЛеонтьев ИгорьПрокуроров АрсенийФилиппов МихаилБатютин АндрейКузнецов Павел
Смирнов ОлегЛоктионов РоманХомуха ИванСмирнов ДанилаЦарукян Валерий 82' (Ращеня Илья ( 82') Козлов ДанилаПавлишин Алексей 46' (Талалай Денис ( 46') Липовой Данил 73' (Косарев Кирилл ( 73') Делькин Артём 61' (Муллин Камиль ( 61') Гилязетдинов АртурНосов Александр 73' (Лесников Дмитрий ( 73')
Запасные: Печенкин НикитаБутенко АлександрЯмпольский ВладиславБрагин Владислав
06 мая.

 

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