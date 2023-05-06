«Шинник» прервал неудачную серию сразу после ухода Евсеева

Давно не побеждавший «Шинник» провёл первый матч после ухода главного тренера Вадима Евсеева. Ярославцы принимали претендентов на повышение в классе, «Волгарь» и пропустили уже на 14-й минуте после удара Александра Носова. Впрочем, еще до перерыва «Шинник» все исправил, дубль Дмитрия Самойлова в течение 10 минут позволил отпраздновать долгожданную победу - 2:1.
«Шинник» вышел на седьмое место, противник - пятый.
Протокол игры
|14'Носов Александр (0:1)
|(1:1) Самойлов Дмитрий22'
|(2:1) Самойлов Дмитрий32'
Вамбольт Денис• 90'Семёнов Андрей Игоревич•Семейкин Артём• 67'Осипов Евгений•Емельянов Роман• 72'Зинков Вячеслав•Кулишев Артём•Савинов Андрей•Соколов Игорь80' (Петрунин Даниил (80') •Самойлов Дмитрий•Низамутдинов Эльдар29' (Грузнов Илья (29'Терехов Антон42')
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Хомуха Иван•Смирнов Данила•Царукян Валерий82' (Ращеня Илья (82') •Козлов Данила•Павлишин Алексей46' (Талалай Денис (46') •Липовой Данил73' (Косарев Кирилл (73') •Делькин Артём61' (Муллин Камиль (61') •Гилязетдинов Артур•Носов Александр73' (Лесников Дмитрий (73')
06 мая.
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