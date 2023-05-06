«Шинник» прервал неудачную серию сразу после ухода Евсеева

Давно не побеждавший «Шинник» провёл первый матч после ухода главного тренера Вадима Евсеева. Ярославцы принимали претендентов на повышение в классе, «Волгарь» и пропустили уже на 14-й минуте после удара Александра Носова. Впрочем, еще до перерыва «Шинник» все исправил, дубль Дмитрия Самойлова в течение 10 минут позволил отпраздновать долгожданную победу - 2:1.

«Шинник» вышел на седьмое место, противник - пятый.