Махачкалинское «Динамо» уверенно одолело «Нефтехимик»

Махачкалинское «Динамо» играло против «Нефтехимика». В споре середняков всё решили голы Алимхана Зайнивова и Залимхана Юсупова - 2:0.
Махачкалинцы идут на шестом месте с отставанием в пять очков от топ-четверки, гостевая команда - седьмая.
Протокол игры
|(1:0) 13'
|(2:0) Юсупов Залимхан67'
Терновский Дмитрий•Ковачевич Владимир• 35'Алибеков Муталип•Красильниченко Олег•Кагермазов Сослан88' (Гаджимурадов Рамазан (88') •Шумахов Идар•Атабаев Эрбол79' (Лисакович Руслан (79') •Юсупов Залимхан•Глушков Никита Сергеевич88' (Боженов Кирилл (88') •Мулахусейнович Нардин59' (Ибрагимов Камиль (59') •Сундуков Темиркан
Голубев Андрей•Зорин Богдан82' (Шоркин Максим (82') •Бердников Алексей•Котов Павел•Калугин Никита• 90'Денисов Роман•Галиулин Вагиз•Москвичёв Владимир46' (Хубаев Давид (46') •Лайкин Максим66' (Котик Артём (66') • 82'Барсов Максим74' (Джамилов Султан (74') •Базелюк Константин65' (Дворецков Филипп (65') 67'
06 мая.
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