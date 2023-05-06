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Первая лига

«Енисей» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «КАМАЗ»

06 Мая 2023 • 13:34 Комментировать
Енисей
2:1
КАМАЗ
окончен

Давно не побеждавшие «Енисей» и «КАМАЗ» встретились в 30-м туре Первой лиги. Если челнинцы в любом случае завершат сезон в середине таблицы, то соперник борется за топ-4. В середине первого тайма Андрей Окладников после скидки партнера с нескольких метров переправил мяч в сетку. Он же бил пенальти за игру рукой, мяч направлен в правый нижний угол ворот, и голкипер намертво его поймал. Все тот же Окладников еще один свой гол все же забил после подачи углового и скидки от партнера. В концовке Александр Гаглоев метров с 10 отправил мяч в пустой угол - 2:1.

После шести матчей без побед «Енисей» закрепился на четвертом месте. Противник делит место на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Енисей2:1КАМАЗ
(1:0) Окладников Андрей27'  
(2:0) Окладников Андрей69'  
  81'Гаглоев Александр (2:1)
Ставер ЕвгенийФеррейра ХерманМарков НиколайСтежко ВиталийБардыбахин ВячеславЛанин ОлегГлушков Никита АндреевичРаздорских Никита 78' (Ивакин Ярослав ( 78') Иванов Егор 45' (Канаплин Александр ( 45') Ломакин Александр 88' (Самойлов Денис ( 88'  90') Окладников Андрей 78' (Ушатов Кирилл ( 78')
Запасные: Кахидзе АлександрГыстаров РасулСавицкий ИванЯрусов ДаниилХозин ВладимирКичин Валерий
Мамин АлексейГерасимов АлексейТолстопятов НиколайМохаммад Амир  89'Бадртдинов Ильнур 70' (Абрамов Артём ( 70') Свежов Виктор 70' (Шамкин Даниил ( 70') Рейхмен БогданБабаев Владлен 70' (Гираев Карим ( 70') Гаглоев Александр  58' 82' (Щербатюк Александр ( 82') Таликин ДамирАрустамян Артур 70' (Кириллов Юрий ( 70')
Запасные: Тарасенко ЗахарАюкин РусланСерченков СергейСмирнов Алексей Сергеевич
06 мая.

 

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