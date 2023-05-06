«Енисей» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «КАМАЗ»

Давно не побеждавшие «Енисей» и «КАМАЗ» встретились в 30-м туре Первой лиги. Если челнинцы в любом случае завершат сезон в середине таблицы, то соперник борется за топ-4. В середине первого тайма Андрей Окладников после скидки партнера с нескольких метров переправил мяч в сетку. Он же бил пенальти за игру рукой, мяч направлен в правый нижний угол ворот, и голкипер намертво его поймал. Все тот же Окладников еще один свой гол все же забил после подачи углового и скидки от партнера. В концовке Александр Гаглоев метров с 10 отправил мяч в пустой угол - 2:1.
После шести матчей без побед «Енисей» закрепился на четвертом месте. Противник делит место на экваторе таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Окладников Андрей27'
|(2:0) Окладников Андрей69'
|81'Гаглоев Александр (2:1)
Ставер Евгений•Феррейра Херман•Марков Николай•Стежко Виталий•Бардыбахин Вячеслав•Ланин Олег•Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита78' (Ивакин Ярослав (78') •Иванов Егор45' (Канаплин Александр (45') •Ломакин Александр88' (Самойлов Денис (88') • 90'Окладников Андрей78' (Ушатов Кирилл (78')
Мамин Алексей•Герасимов Алексей•Толстопятов Николай•Мохаммад Амир• 89'Бадртдинов Ильнур70' (Абрамов Артём (70') •Свежов Виктор70' (Шамкин Даниил (70') •Рейхмен Богдан•Бабаев Владлен70' (Гираев Карим (70') •Гаглоев Александр 58'82' (Щербатюк Александр (82') •Таликин Дамир•Арустамян Артур70' (Кириллов Юрий (70')
06 мая.
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