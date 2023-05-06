«Енисей» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «КАМАЗ»

Давно не побеждавшие «Енисей» и «КАМАЗ» встретились в 30-м туре Первой лиги. Если челнинцы в любом случае завершат сезон в середине таблицы, то соперник борется за топ-4. В середине первого тайма Андрей Окладников после скидки партнера с нескольких метров переправил мяч в сетку. Он же бил пенальти за игру рукой, мяч направлен в правый нижний угол ворот, и голкипер намертво его поймал. Все тот же Окладников еще один свой гол все же забил после подачи углового и скидки от партнера. В концовке Александр Гаглоев метров с 10 отправил мяч в пустой угол - 2:1.

После шести матчей без побед «Енисей» закрепился на четвертом месте. Противник делит место на экваторе таблицы.