Бояринцев - о Fan ID: «Футбол без болельщика - это не футбол»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о системе Fan ID, которую ввели в российском футболе.

«Очень грустно смотреть на пустые трибуны в первой лиге страны. Футбол без болельщика - это не футбол. Но есть камень преткновения, который мы не можем преодолеть», - приводятся слова Бояринцева на страницах издания Sport24.

Напомним, что накануне Бояринцев занял пост главного тренера саратовского «Сокола».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.