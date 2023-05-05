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Первая лига

«Енисей» может уволить Гаранина

05 Мая 2023 • 17:48 Комментировать
Енисей
...
КАМАЗ
Через 17 ч. 1 мин.

Вадим Гаранин может покинуть пост главного тренера «Енисея» после окончания текущего сезона.

По сведениям Metaratings, после шести матчей без побед Гаранин получил несколько выходных, а ко встрече 30-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» красноярцев готовит Алексей Ивахнов. Как сообщает источник, вероятнее всего, летом 52-летний Гаранин покинет «Енисей», но пока финального решения в клубе нет. Все будет зависеть от результатов команды в концовке сезона.

После 29 туров «Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в копилке 45 очков. Стоит отметить, что астраханский «Волгарь» вплотную подобрался к красноярцам и готов побороться за зону стыковых матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Вадим Гаранин Алексей Ивахнов
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