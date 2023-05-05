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Солтмурад Бакаев поздравил Кварацхелию с победой в чемпионате Италии

05 Мая 2023 • 09:45 Комментировать
Краснодар-2
...
Рубин
1 7.00 X 3.90 2 1.53
06.05 19:00

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поздравил своего бывшего партнёра по казанской команде Хвичу Кварацхелию, в настоящий момент выступающего за «Наполи», с победой в чемпионате Италии.

«Поздравляю тебя, мой грузинский брат! Хвича чемпион!» — написал Бакаев в своей социальной сети, выложив совместную фотографию с грузинским футболистом.

Напомним, «Наполи» досрочно выиграл Серию А, сыграв вничью в матче 33-го тура с «Удинезе» (1:1). Сейчас отрыв неаполитанцев в турнирной таблице от второго «Лацио» составляет 16 очков. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Наполи Солтмурад Бакаев Хвича Кварацхелия
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