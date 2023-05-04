Калешин: «Хочу продолжить работу с «Акроном»

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин высказался о своём будущем во главе коллектива Первой лиги.

«Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Евгений Калешин руководит тольяттинской командой с 2022 года. В нынешнем сезоне Первой лиги «Акрон» находится на 13-м месте с 36 очками после 29 туров. В рамках Кубка России его подопечные дошли до первого финала Пути регионов, в серии пенальти уступив «Краснодару».