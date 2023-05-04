Калешин: «Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи»

Наставник «Акрона» Евгений Калешин высказался о своей работе в нынешнем сезоне после вылета из Кубка России.

«Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось. Думаю, мы на правильном пути. Мы будем продолжат упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что «Акрон» вылетел из Кубка России после поражения от «Краснодара» в первом этапе финала Пути регионов. В рамках турнира тольяттинцы обыграли московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» находится на 13-м месте.