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Первая лига

Калешин: «Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи»

04 Мая 2023 • 17:42 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Наставник «Акрона» Евгений Калешин высказался о своей работе в нынешнем сезоне после вылета из Кубка России.

«Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось. Думаю, мы на правильном пути. Мы будем продолжат упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что «Акрон» вылетел из Кубка России после поражения от «Краснодара» в первом этапе финала Пути регионов. В рамках турнира тольяттинцы обыграли московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В турнирной таблице Первой лиги «Акрон» находится на 13-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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