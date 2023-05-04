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Первая лига

Колосков: «В ближайшие пару лет «Акрон» может выйти в РПЛ»

04 Мая 2023 • 16:13 Комментировать
Акрон
...
Волга Ульяновск
07.05 17:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах тольяттинского «Акрона» выйти в Премьер-лигу.

«Если команда усилится, то в ближайшие пару лет «Акрон» может выйти в РПЛ. Потенциал у команды есть, финансовая поддержка тоже. В этом розыгрыше Кубка футболисты получили бесценный опыт в играх с топ-клубами, который они дальше смогут применять», — заявил функционер в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, «Акрон» смело можно назвать одной из главных команд Кубка, выразив радость от того, что о наставнике команды Евгении Калешине начали говорить, как о перспективном специалисте.

Напомним, что «Акрон» вылетел из борьбы за трофей Кубка России, уступив «Краснодару» в поединке первого раунда финала Пути регионов. В нынешнем розыгрыше турнира тольяттинцы прошли «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Акрон
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