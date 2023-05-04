Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном вылете команды из Первой лиги.

«Ничего плохого не случится. Я уверен», — сказал Газизов.

В турнирной таблице Первой лиги «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 29 туров. При этом до конца чемпионата осталось пять туров. От спасительного 14-го места «Уфу» отделяют шесть очков. Клуб был основан в 2010 году и в сезонах 2014/15 - 2021/22 играл в Премьер-лиге.