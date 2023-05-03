Калешин заявил, что подписал новый контракт с «Акроном»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что подписал новый долгосрочный контракт с тольяттинским клубом.

Специалист отметил, что новое соглашение на три года было подписано в марте.

«На мой взгляд — это очень интересный и перспективный клуб», - приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» дошёл до первого этапа финала Пути регионов Кубка России, обыграв по пути четыре столичных клуба: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

В Первой лиге же команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков за 29 проведенных игр.