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Первая лига

Калешин заявил, что подписал новый контракт с «Акроном»

03 Мая 2023 • 22:57 Комментировать
Краснодар
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что подписал новый долгосрочный контракт с тольяттинским клубом.

Специалист отметил, что новое соглашение на три года было подписано в марте.

«На мой взгляд — это очень интересный и перспективный клуб», - приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» дошёл до первого этапа финала Пути регионов Кубка России, обыграв по пути четыре столичных клуба: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

В Первой лиге же команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков за 29 проведенных игр. 

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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