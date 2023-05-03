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Первая лига

В «Акроне» рассказали, что болельщик «Спартака», сломавший флажок, забрал его в Москву

03 Мая 2023 • 16:54 Комментировать
Краснодар
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Акрон
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Через 1 ч. 45 мин.

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о последствиях инцидента со сломанным болельщиками «Спартака» угловым флажком перед матчем 1/2 финала Кубка России (Пути регионов), который завершился победой хозяев со счётом 2:1. 

По словам Власова, никаких серьёзных задержаний этот поступок фанатов за собой не повлёк, а флажок в итоге оказался в Москве.  

«Насколько мне известно, в итоге никаких долгих задержаний и эксцессов не было. Даже те ребята, которые сломали флажок, ушли вместе с ним. Мне знакомые спартаковские болельщики даже присылали фотографии, как этот флажок добрался до Москвы», — цитирует Власова «РБ Спорт».

Напомним, в финале Пути регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром». Эта игра состоится сегодня, 3 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Акрон Алексей Власов
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