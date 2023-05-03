В «Акроне» рассказали, что болельщик «Спартака», сломавший флажок, забрал его в Москву

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о последствиях инцидента со сломанным болельщиками «Спартака» угловым флажком перед матчем 1/2 финала Кубка России (Пути регионов), который завершился победой хозяев со счётом 2:1.

По словам Власова, никаких серьёзных задержаний этот поступок фанатов за собой не повлёк, а флажок в итоге оказался в Москве.

«Насколько мне известно, в итоге никаких долгих задержаний и эксцессов не было. Даже те ребята, которые сломали флажок, ушли вместе с ним. Мне знакомые спартаковские болельщики даже присылали фотографии, как этот флажок добрался до Москвы», — цитирует Власова «РБ Спорт».

Напомним, в финале Пути регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром». Эта игра состоится сегодня, 3 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.