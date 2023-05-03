Хавбек «Акрона» Мацукатов считает, что Калешин может достичь успеха в любом клубе

Полузащитник «Акрона» Алекс Мацукатов высказался о главном тренере «Акрона» Евгении Калешине.

«Мог бы Калешин добиться успеха в «Краснодаре» или «Спартаке»? Он фанат своего дела до мозга костей и достиг бы с любым клубом больших высот, особенно если у него будут мастеровитые игроки», — приводит слова Мацукатова Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Калешин возглавляет «Акрон» с сентября 2022 года. После 29 туров тольяттинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков.