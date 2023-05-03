В «Алании» отреагировали на информацию о недопуске команды в РПЛ

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал информацию о недопуске клуба к лицензированию в РПЛ.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что клуб из Владикавказа не будет допущен до участия в Российской премьер-лиге, если попадет туда по спортивному принципу. Причина — реконструкция стадиона, на которую потребуется еще минимум один год.

«У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ. Мы об этом пока не думаем. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем», — приводит слова Сиукаева Metaratings.

На данный момент «Алания» располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко.