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Первая лига

В «Алании» отреагировали на информацию о недопуске команды в РПЛ

03 Мая 2023 • 13:01 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Алания
06.05 09:00

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал информацию о недопуске клуба к лицензированию в РПЛ.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что клуб из Владикавказа не будет допущен до участия в Российской премьер-лиге, если попадет туда по спортивному принципу. Причина — реконструкция стадиона, на которую потребуется еще минимум один год.

«У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ. Мы об этом пока не думаем. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем», — приводит слова Сиукаева Metaratings.

На данный момент «Алания» располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Руслан Сиукаев
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