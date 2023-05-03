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Первая лига

«Аланию» не пустят в РПЛ - известна причина

03 Мая 2023 • 12:39 Комментировать

«Аланию» (Владикавказ) не допустят в Премьер-лигу. Как сообщает телерам-канал «Мутко против», причиной являются серьезные проблемы клуба со стадионом.

По сведениям источника, на реконструкцию арены уйдет еще минимум год. По этой причине шансы стадиона пройти лицензирование для проведения поединков элитного дивизиона чемпионата России практически равны нулю.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги владикавказский коллектив набрал 51 очко после 29 проведенных туров. «Алания» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Рубина» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания
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