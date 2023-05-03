«Аланию» не пустят в РПЛ - известна причина

«Аланию» (Владикавказ) не допустят в Премьер-лигу. Как сообщает телерам-канал «Мутко против», причиной являются серьезные проблемы клуба со стадионом.

По сведениям источника, на реконструкцию арены уйдет еще минимум год. По этой причине шансы стадиона пройти лицензирование для проведения поединков элитного дивизиона чемпионата России практически равны нулю.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги владикавказский коллектив набрал 51 очко после 29 проведенных туров. «Алания» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Рубина» на пять баллов.