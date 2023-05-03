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Первая лига

Форвард «Кубани» заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги

03 Мая 2023 • 11:24 Комментировать

Форвард краснодарской «Кубани» Нури Абдоков, который является одним из лучших голеадоров Первой лиги, может продолжить карьеру в Европе.

Согласно информации журналистов Sport24, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы два клуба из турецкой Суперлиги. Их названия пока не раскрываются.

Стоит отметить, что трудовое соглашение Абдокова с краснодарцами рассчитано до конца июня нынешнего года. До трансфера в «Кубань» нападающий выступал за «Динамо» из Ставрополя.

В текущем розыгрыше Первой лиги Нури поучаствовал в 29 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань трансферы футбола - лето 2023 Нури Абдоков нури аб
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