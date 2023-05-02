Ходжаниязов признался, что ему предлагали сменить спортивное гражданство

Российский защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов сообщил, что ему предлагали сменить спортивное гражданство.

«Да, несколько предложений я получил, однако всерьёз ни одно из них не рассматривал», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Конкретные страны футболист не назвал, однако отметил, что были предложения от тех государств, которые на данный момент выступают в квалификации на Евро-2024. Также россиянину поступали и предложения от государств из Азии.

Напомним, что сборная России по политическим причинам не участвует в отборе на грядущий чемпионат Европы.

Ранее защитник рассказал о жизни в Тольятти.