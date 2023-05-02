Ходжаниязов: «Жизнь в Тольятти меня более чем устраивает»

Бывший защитник питерского «Зенита», а ныне игрок «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов оценил жизнь в Тольятти.

«Меня всё в Тольятти более чем устраивает, тем более живу я по режиму: дом–тренировка–дом. И что касается бытового плана, то в нём Тольятти не хуже Санкт‑Петербурга или какого‑то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, всё, что надо - под рукой», - признался Ходжаниязов «Матч ТВ».

Ранее футболист назвал зарплату, которой будет достаточно для неплохой жизни в этом городе.

Помимо «Акрона», игрок за время карьеры выступал во множестве клубов. Среди них датский «Орхус», азербайджанский «Сумгаит», пермский «Амкар», «Урал», питерское «Динамо» и борисовский БАТЭ.