Ходжаниязов назвал зарплату для хорошей жизни в Тольятти

Защитник тольяттинского «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов порассуждал о сумме денег, которой будет достаточно для комфортной жизни во втором по населению городе Самарской области – Тольятти. Именно его представляет клуб-сенсация этой весны в российском футболе – «Акрон».

«50 тыс. в месяц хватает за глаза, если мы говорим про удовлетворение базовых потребностей, плюс стоит здесь всё на 20 процентов ниже, чем в Москве или Санкт‑Петербурге», - признался игрок порталу «РБ Спорт».

Ранее защитник рассказал о штатном психологе своей команды, который пользуется спросом у футболистов.