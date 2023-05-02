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Первая лига

Веретенникова не удивила отставка Уткульбаева из «Рубина»

02 Мая 2023 • 18:12 Комментировать
Краснодар-2
...
Рубин
06.05 19:00

Легендарный российский форвард, а ныне футбольный тренер Олег Веретенников не удивлён ранней отставкой Юрия Уткульбаева из казанского «Рубина».

«Эта смена тренера меня не удивила. Я ничего про него говорить не буду, но отставка Уткульбаева меня не удивила», - рассказал Веретенников «Матч ТВ», добавив, что уверен в выходе «Рубина» в РПЛ по итогам текущего сезона.

Напомним, что при этом специалисте казанцы не проиграли ни одного официального матча в Первой лиге, однако в апреле в казанском клубе Уткульбаева сменил знаменитый тренер Рашид Рахимов.

Сейчас «Рубин» идёт на втором месте в турнирной таблице своей лиги, уступая лидеру, «Балтике» всего лишь два очка.

Дзагоев рассказал об изменениях в «Рубине» с приходом Рахимова

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Уткульбаев
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