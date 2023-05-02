Веретенникова не удивила отставка Уткульбаева из «Рубина»

Легендарный российский форвард, а ныне футбольный тренер Олег Веретенников не удивлён ранней отставкой Юрия Уткульбаева из казанского «Рубина».

«Эта смена тренера меня не удивила. Я ничего про него говорить не буду, но отставка Уткульбаева меня не удивила», - рассказал Веретенников «Матч ТВ», добавив, что уверен в выходе «Рубина» в РПЛ по итогам текущего сезона.

Напомним, что при этом специалисте казанцы не проиграли ни одного официального матча в Первой лиге, однако в апреле в казанском клубе Уткульбаева сменил знаменитый тренер Рашид Рахимов.

Сейчас «Рубин» идёт на втором месте в турнирной таблице своей лиги, уступая лидеру, «Балтике» всего лишь два очка.

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