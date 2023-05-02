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Первая лига

Веретенников: «Контакт между Слуцким и командой в «Рубине» был хороший»

02 Мая 2023 • 17:32 Комментировать (1)
Краснодар-2
...
Рубин
06.05 19:00

Бывший тренер «Рубина» Олег Веретенников высказался о работе Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Считаю, что контакт между главным тренером и командой был хороший. Результат — нормальный. Когда Слуцкий уходил, у «Рубина» было всего три поражения в чемпионате. Да, ещё проигрыш в Кубке «Волге», но это отдельная история», — заявил экс-футболист сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, под руководством Слуцкого «Рубин» смог бы вернуться в Премьер-лигу, отметив, что в клубе не делали ставку на Кубок России с нынешним форматом.

Напомним, что Леонид Слуцкий руководил «Рубином» с 2019 по 2022 год. Под его руководством коллектив покинул Премьер-лигу в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Веретенников
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Комментарии (1)
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Geogiyodh
02 Мая 2023 в 17:46
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