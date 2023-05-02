Веретенников: «Контакт между Слуцким и командой в «Рубине» был хороший»

Бывший тренер «Рубина» Олег Веретенников высказался о работе Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Считаю, что контакт между главным тренером и командой был хороший. Результат — нормальный. Когда Слуцкий уходил, у «Рубина» было всего три поражения в чемпионате. Да, ещё проигрыш в Кубке «Волге», но это отдельная история», — заявил экс-футболист сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, под руководством Слуцкого «Рубин» смог бы вернуться в Премьер-лигу, отметив, что в клубе не делали ставку на Кубок России с нынешним форматом.

Напомним, что Леонид Слуцкий руководил «Рубином» с 2019 по 2022 год. Под его руководством коллектив покинул Премьер-лигу в прошлом сезоне.