Ходжаниязов: «В «Акроне» есть штатный психолог, мы к нему периодически ходим»

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал о том, что у них в клубе есть штатный психолог.

«Да, у нас есть психолог. Мы к нему ходим периодически. Сам несколько раз обращался. И необязательно должны быть серьезные проблемы. Ты можешь просто сбросить груз с плеч, поделиться своими переживаниями», — цитирует Ходжаниязова «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что когда играл в Европе, там в команде был ментальный тренер, который иногда подходил, обменивался несколькими фразами с игроками и, таким образом, ненавязчиво узнавал состояние каждого.

Напомним, 26-летний Ходжаниязов выступал за датский «Орхус» с 2015 по 2017 год.