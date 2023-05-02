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Ходжаниязов: «В «Акроне» есть штатный психолог, мы к нему периодически ходим»

02 Мая 2023 • 11:30 Комментировать
Акрон
...
Волга Ульяновск
07.05 17:00

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал о том, что у них в клубе есть штатный психолог.

«Да, у нас есть психолог. Мы к нему ходим периодически. Сам несколько раз обращался. И необязательно должны быть серьезные проблемы. Ты можешь просто сбросить груз с плеч, поделиться своими переживаниями», — цитирует Ходжаниязова «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что когда играл в Европе, там в команде был ментальный тренер, который иногда подходил, обменивался несколькими фразами с игроками и, таким образом, ненавязчиво узнавал состояние каждого.

Напомним, 26-летний Ходжаниязов выступал за датский «Орхус» с 2015 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Джамалдин Ходжаниязов Акрон
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