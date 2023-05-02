В России станет ещё на один футбольный клуб меньше: «Уфа» продаёт автобус

Футбольный клуб «Уфа» был основан 12 лет назад, в канун нового 2011 года. «Уфа» долгое время не имела профессиональной команды, затем радовалась местечковым успехам «Башинформсвязь-Динамо», но когда в дело вмешалось руководство республики, то оно пошло на лад. Почти 13 лет назад президент Башкортостана Рустэм Хамитов поставил цель – создать команду уровня РПЛ. Сегодня эта команда может уйти в «небесную лигу». Спасётся ли «Уфа»?

Канчельскис и Бышовец

Пройти Вторую лигу за один год – сегодня этим уже никого не удивишь. Тем более что 10 лет назад даже были прецеденты, когда в Первую лигу брали клубы, занимающие третье или четвёртое место во Второй лиге. Просто не было желающих. Поэтому появление главной команды на уровне республики не вызывало сомнений в быстром движении наверх. Так и вышло. Главным тренером клуба стал Андрей Канчельскис, а тренером-консультантом – Анатолий Бышовец. Любопытно, что «светоч» нашего футбола говорил о необходимости изначальных изменений в клубе: «Денег нужно больше, программу – короче. Но будем работать с тем, что есть». Отработать получилось на второе место в зоне «Урал-Поволжье», но и этого хватило для того, чтобы подняться в классе.

Газизов

Если бы не брянское «Динамо», то «Уфе» предстояло играть во Второй лиге ещё один сезон. Но у брянского клуба отобрали лицензию, и главная команда Башкортостана поднялась наверх. К этому моменту клуб уже покинул Канчельскис, главным тренером стал Игорь Колыванов. На пост генерального директора, пусть и с приставкой «и.о.», был назначен Шамиль Газизов, которому будет суждено связать свою судьбу с уфимцами надолго. Бывший бизнесмен, мастер спорта по пятиборью, Газизов даже уходил в «Спартак». Но не пошло. Может, оно и к лучшему, ведь, возможно, без усилий Шамиля Камиловича сохранить команду на этот год было бы не суждено.

РПЛ

За два сезона игры в Первой лиге «Уфа» каждый раз была в шаге от выхода в главную лигу страны. Получилось уже на второй год. Итоговое четвёртое место, победа в стыковых матчах против «Томи» – и «привет, РПЛ»! Поступательное движение уфимцев прослеживалось и в элитном дивизионе. На третий сезон «Уфа» стала седьмой, а через год показала свой лучший результат в истории чемпионатов России, завоевав шестую строчку. Пополнить клубную копилку удалось даже за счёт выступлений в Еврокубках, где уфимцы дошли до раунда плей-офф, но не смогли пройти шотландский «Рейнджерс», который в ту пору возглавлял Стивен Джерард. После этого началось движение вниз. И если в первый раз, по итогам сезона-2018/19, клубу удалось сохранить прописку в РПЛ (вновь была обыграна «Томь»), то через три сезона гол игрока «Оренбурга» Андрея Малых на четвёртой добавленной минуте отправил «Уфу» в Первую лигу.

Финансовые проблемы

Сразу же начались разговоры о финансовых проблемах клуба. Были потеряны спонсорские контракты, которые выделялись под команду РПЛ. Осенью даже появлялись сведения о том, что игроки и персонал получили уведомления об увольнении. Однако всё решилось оптимистично: клубу помогло руководство региона. «Уфа» имеет долг перед Регфондом в 102 млн рублей, который по-прежнему не покрыт. Даже заработанных 5 млн евро от продажи игроков после вылета из РПЛ не хватает. Смена главных тренеров, «перекладывание денег» в футбол из волейбола, неудовлетворительные результаты… Сегодня «Уфа» идёт третьей с конца в турнирной таблице Первой лиги. На время домашних матчей уфимский клуб оставил своих игроков без гостиницы и даже выставил на продажу клубный автобус почти за 25 млн рублей.

Недавно появилась информация о том, что Шамиль Газизов покинет пост генерального директора клуба. И это очень похоже на правду. Клуб, радовавший целую республику, похоже, прекращает своё существование, «Уфу» в следующем году мы не увидим.

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Константин Лицин