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Первая лига

Дзагоев рассказал об изменениях в «Рубине» с приходом Рахимова

30 Апреля 2023 • 17:19 Комментировать
Краснодар-2
...
Рубин
06.05 19:00

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о новом главном тренере команды Рашиде Рахимове.

«Когда он пришел, сразу изменилась интенсивность тренировок. Для меня в этом плане ничего нового — мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно», — приводит слова Дзагоева Sport24.

Хавбек отметил, что пока прошло не так много времени, но акценты уже расставлены, нужно играть быстро и в одно касание, пас ради паса.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей в Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Алан Дзагоев
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