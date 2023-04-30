Дзагоев рассказал об изменениях в «Рубине» с приходом Рахимова

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о новом главном тренере команды Рашиде Рахимове.

«Когда он пришел, сразу изменилась интенсивность тренировок. Для меня в этом плане ничего нового — мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно», — приводит слова Дзагоева Sport24.

Хавбек отметил, что пока прошло не так много времени, но акценты уже расставлены, нужно играть быстро и в одно касание, пас ради паса.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей в Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух голевых передач.