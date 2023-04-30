Газизов: «Пока по сборам понимания нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовом состоянии клуба.

«Пока по сборам понимания нет. Когда закончится чемпионат, там все будет ясно. Продолжит ли существование в следующем сезоне «Уфа»? Мы вместе стараемся все сделать ради этого», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что башкирский клуб выступил на продажу клубный автобус.

После 29 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своей копилке 26 набранных очков. В предстоящем туре уфимцы встретятся в гостях с «Родиной», поединок пройдет 7 мая в 18:00 по московскому времени.