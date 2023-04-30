В «Шиннике» высказались о футболисте, которого Евсеев обещал выгнать

После недавнего поражения от «Алании» тогдашний тренер «Шинника» Вадим Евсеев раскритиковал футболиста Александра Галимова, допустившего результативную ошибку. Евсеев тогда пообещал выгнать «разгильдяя» из команды.

В воскресенье «Шинник» объявил об уходе Евсеева с должности главного тренера. Сергей Кулаков, занимающий пост генерального директора ярославского клуба, дал комментарий по поводу ситуации Галимова в новых реалиях.

«Галимов в команде - никто и никуда его не выгонял. Будет играть Александр или нет - это вопрос к исполняющему обязанности главного тренера Дмитрию Воецкому, которому мы полностью доверяем и оказываем поддержку», - сказал Кулаков, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги.