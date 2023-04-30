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Первая лига

Дзагоев ответил на вопрос о завершении карьеры

30 Апреля 2023 • 13:32 Комментировать

Хавбек казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Работаю, тренируюсь, выхожу на игры. За последние четыре года я сейчас в лучшей форме. Как только пойму, что не успеваю, вылетаю из тренировок и игр, тогда закончу. Пока мне футбол приносит радость - буду играть», - передает слова полузащитника издание Sport24.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги Дзагоев провел 17 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 29 туров «Рубин» набрал 56 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев
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