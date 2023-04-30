Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

В «Шиннике» назвали причину ухода Евсеева

30 Апреля 2023 • 12:25 Комментировать

Гендиректор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера команда.

«Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. То, что нам надо было что-то менять в последнее время - факт. Вадим Валентинович это понимал. Поэтому достигли такого соглашения», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 47-летний специалист может занять пост главного тренера воронежского «Факела».

После 25 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Факел Вадим Евсеев Сергей Кулаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Апреля
12:25 · Россия. Первая лига
В «Шиннике» назвали причину ухода Евсеева
12:12 · Россия. Первая лига
«Шинник» объявил об отставке Евсеева официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Евсеев ушёл из «Шинника» и возглавит клуб РПЛ
01:55 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ростова» порвал кресты во время матча Медиалиги
29 Апреля
20:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» быстро обеспечил себе победный результат в матче с хабаровским СКА
19:27 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» и «Балтика» всё же не открыли счёт
19:06 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» упустил перевес в два гола в матче против «Волгаря»
17:59 · Россия. Первая лига
«Волга» вырвала победу над «Краснодаром-2» в матче главных аутсайдеров
17:59 · Россия. Первая лига
«Кубань» и «Акрон» разошлись миром
16:29 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев высказался о шансах «Рубина» вернуться в РПЛ
16:17 · Россия. Первая лига
Дзагоев высказался об игре в «Рубине» в этом сезоне
15:55 · Россия. Первая лига
«Велес» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Шинником»
14:58 · Россия. Первая лига
«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»
28 Апреля
22:04 · Россия. Первая лига
«Рубин» сыграет в форме, в которой клуб впервые вышел в РПЛ
17:55 · Россия. Первая лига
«Уфа» и «Динамо» Махачкала открыли тур нулями
Все новости
Рекомендуем