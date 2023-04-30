В «Шиннике» назвали причину ухода Евсеева

Гендиректор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера команда.

«Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. То, что нам надо было что-то менять в последнее время - факт. Вадим Валентинович это понимал. Поэтому достигли такого соглашения», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 47-летний специалист может занять пост главного тренера воронежского «Факела».

После 25 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.