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Первая лига

«Шинник» объявил об отставке Евсеева официально

30 Апреля 2023 • 12:12 Комментировать

47-летний футбольный специалист Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны досрочно завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее информацию об отставке Евсеев сообщил в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов. Он также сообщил, что тренер продолжит карьеру в Премьер-лиге. Его новым местом работы станет воронежский «Факел».

После 29 туров Первой лиги ярославский клуб набрал 37 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. Евсеев тренировал команду с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
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