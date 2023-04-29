«Нефтехимик» и «Балтика» всё же не открыли счёт

В 29-м туре Первой лиги «Балтика» гостила у «Нефтехимика», у которого остаются шансы побороться за стыковые матчи с командами Премьер-лиги. Противостояние получилось очень упорным.
Тамерлан Мусаев вывалился один на один с голкипером и пробил рядом со штангой. Он же был на острие снова, но вратарь с защитником помешали удару. В ответ Константин Базелюк после углового едва не забил спиной - штанга. У Филиппа Дворецкова был шанс вырвать победу, но он не перебросил голкипера - 0:0.
«Балтика» лидирует с отрывом в два очка от «Рубина». Соперник - седьмой.
Протокол игры
Голубев Андрей•Калугин Никита•Зорин Богдан•Бердников Алексей•Котов Павел• 67'Галиулин Вагиз•Москвичёв Владимир•Лайкин Максим•Денисов Роман79' (Хубаев Давид (79') •Базелюк Константин•Котик Артём79' (Барсов Максим (79')
Латышонок Евгений•Пуцко Александр• 54'Радмановац Никола• 20'Маляров Кирилл•Казаев Ян• 77'Осипов Александр•Фольмер Кирилл46' (Дудиев Аслан (46') •Кузьмин Максим46' (Лазарев Владислав (46') •Мусаев Тамерлан•Пряхин Сергей67' (Клёнкин Данил (67') •Гузина Гедеон
29 апреля.
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