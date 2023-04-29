«Нефтехимик» и «Балтика» всё же не открыли счёт

В 29-м туре Первой лиги «Балтика» гостила у «Нефтехимика», у которого остаются шансы побороться за стыковые матчи с командами Премьер-лиги. Противостояние получилось очень упорным.

Тамерлан Мусаев вывалился один на один с голкипером и пробил рядом со штангой. Он же был на острие снова, но вратарь с защитником помешали удару. В ответ Константин Базелюк после углового едва не забил спиной - штанга. У Филиппа Дворецкова был шанс вырвать победу, но он не перебросил голкипера - 0:0.

«Балтика» лидирует с отрывом в два очка от «Рубина». Соперник - седьмой.