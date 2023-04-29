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Первая лига

«Нефтехимик» и «Балтика» всё же не открыли счёт

29 Апреля 2023 • 19:27 Комментировать
Нефтехимик
0:0
Балтика
окончен

В 29-м туре Первой лиги «Балтика» гостила у «Нефтехимика», у которого остаются шансы побороться за стыковые матчи с командами Премьер-лиги. Противостояние получилось очень упорным.

Тамерлан Мусаев вывалился один на один с голкипером и пробил рядом со штангой. Он же был на острие снова, но вратарь с защитником помешали удару. В ответ Константин Базелюк после углового едва не забил спиной - штанга. У Филиппа Дворецкова был шанс вырвать победу, но он не перебросил голкипера - 0:0.

«Балтика» лидирует с отрывом в два очка от «Рубина». Соперник - седьмой.

Протокол игры  
Нефтехимик0:0Балтика
Голубев АндрейКалугин НикитаЗорин БогданБердников АлексейКотов Павел  67'Галиулин ВагизМосквичёв ВладимирЛайкин МаксимДенисов Роман 79' (Хубаев Давид ( 79') Базелюк КонстантинКотик Артём 79' (Барсов Максим ( 79')
Запасные: Школик ИгорьСитдиков МаратКеваев ГригорийШоркин МаксимДжамилов СултанЯнушковский РоманЧеркес ЕвгенийОбухов ИгорьДворецков Филипп
Латышонок ЕвгенийПуцко Александр  54'Радмановац Никола  20'Маляров КириллКазаев Ян  77'Осипов АлександрФольмер Кирилл 46' (Дудиев Аслан ( 46') Кузьмин Максим 46' (Лазарев Владислав ( 46') Мусаев ТамерланПряхин Сергей 67' (Клёнкин Данил ( 67') Гузина Гедеон
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимВалиахметов ЭдуардБарков ДмитрийОстойич ИванГогричиани ГочаКашчелан Младен
29 апреля.

 

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