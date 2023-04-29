«КАМАЗ» упустил перевес в два гола в матче против «Волгаря»

В 29-м туре Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Волгаря», который имел шанс ворваться в четверку лучших команд. Челнинцы забили по голу в начале и конце первого тайма, но все же не удержали перевес, пропустив в ответ примерно в те же отрезки, - 2:2.
«КАМАЗ» вышел на чистое девятое место, соперник - пятый с отставанием в один балл от четвертого места.
Протокол игры
|(1:0) Арустамян Артур1'
|(2:0) Бадртдинов Ильнур43'
|56'Смирнов Данила (2:1)
|89'Смирнов Данила (2:2)
Мамин Алексей•Мохаммад Амир•Полюткин Антон• 90'Толстопятов Николай•Бадртдинов Ильнур 69'83' (Абрамов Артём (83') •Таликин Дамир•Рейхмен Богдан 22'46' (Свежов Виктор (46') •Гаглоев Александр•Кириллов Юрий68' (Бабаев Владлен (68') •Арустамян Артур68' (Куликов Александр (68') •Гираев Карим82' (Щербатюк Александр (82')
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Хомуха Иван•Ведерников Данила• 9'Козлов Данила•Талалай Денис46' (Носов Александр (46') •Смирнов Данила• 28'Липовой Данил•Ткачук Денис•Делькин Артём•Гилязетдинов Артур46' (Павлишин Алексей (46')
29 апреля.
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