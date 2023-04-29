«КАМАЗ» упустил перевес в два гола в матче против «Волгаря»

В 29-м туре Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Волгаря», который имел шанс ворваться в четверку лучших команд. Челнинцы забили по голу в начале и конце первого тайма, но все же не удержали перевес, пропустив в ответ примерно в те же отрезки, - 2:2.

«КАМАЗ» вышел на чистое девятое место, соперник - пятый с отставанием в один балл от четвертого места.