«Волга» вырвала победу над «Краснодаром-2» в матче главных аутсайдеров

Главные аутсайдеры Первой лиги, «Волга» и «Краснодар-2», отчаянно нуждались в победе для того, чтобы иметь хотя бы математические шансы на сохранение места в этом дивизионе. Тем не менее, после 88 минут игры на табло так и остались гореть нули. Но гол и победитель все же был, хозяева вырвали победу и настигли «Уфу» на 16-м месте, соперник - последний.