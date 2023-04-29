«Волга» вырвала победу над «Краснодаром-2» в матче главных аутсайдеров

Главные аутсайдеры Первой лиги, «Волга» и «Краснодар-2», отчаянно нуждались в победе для того, чтобы иметь хотя бы математические шансы на сохранение места в этом дивизионе. Тем не менее, после 88 минут игры на табло так и остались гореть нули. Но гол и победитель все же был, хозяева вырвали победу и настигли «Уфу» на 16-м месте, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) 89'
Климович Андрей•Стефен Годфри•Кутин Денис71' (Воронин Евгений (71') • 83'Данилкин Егор•Дашаев Аслан• 87'Кубышкин Илья 57'61' (Кирсанов Никита (61') • 73'Морозов Кирилл 55'61' (Махмутов Руслан (61') •Рахманов Дмитрий46' (Магомадов Чингиз (46') •Рахманов Денис46' (Герюгов Азнаур (46') •Билалов Билал•Камлашев Даниил
Штепа Михаил•Жилкин Григорий69' (Ознобихин Олег (69') •Исаенко Олег•Иванов Дмитрий III•Сухорученко Михаил•Ндука Ифеани Давид• 62'Защепкин Роман84' (Полях Данил (84') •Кутовой Максим69' (Пивоваров Дмитрий (69') • 77'Карпов Данил•Окоронкво Джонатан69' (Берснев Михаил (69') •Самко Владислав
Запасные: Гришин Валентин•Логачёв Богдан•Гайворонский Данила
29 апреля.
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