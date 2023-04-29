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Первая лига

«Волга» вырвала победу над «Краснодаром-2» в матче главных аутсайдеров

29 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать
Волга Ульяновск
1:0
Краснодар-2
окончен

Главные аутсайдеры Первой лиги, «Волга» и «Краснодар-2», отчаянно нуждались в победе для того, чтобы иметь хотя бы математические шансы на сохранение места в этом дивизионе. Тем не менее, после 88 минут игры на табло так и остались гореть нули. Но гол и победитель все же был, хозяева вырвали победу и настигли «Уфу» на 16-м месте, соперник - последний.

Протокол игры  
Волга Ульяновск1:0Краснодар-2
(1:0) 89'  
Климович АндрейСтефен ГодфриКутин Денис 71' (Воронин Евгений ( 71'  83') Данилкин ЕгорДашаев Аслан  87'Кубышкин Илья  57' 61' (Кирсанов Никита ( 61'  73') Морозов Кирилл  55' 61' (Махмутов Руслан ( 61') Рахманов Дмитрий 46' (Магомадов Чингиз ( 46') Рахманов Денис 46' (Герюгов Азнаур ( 46') Билалов БилалКамлашев Даниил
Запасные: Хабибуллин АйдарМорозов СемёнАбазов АстемирЕфремов ДмитрийПаскин ГерманАллеф де Андраде
Штепа МихаилЖилкин Григорий 69' (Ознобихин Олег ( 69') Исаенко ОлегИванов Дмитрий IIIСухорученко МихаилНдука Ифеани Давид  62'Защепкин Роман 84' (Полях Данил ( 84') Кутовой Максим 69' (Пивоваров Дмитрий ( 69'  77') Карпов ДанилОкоронкво Джонатан 69' (Берснев Михаил ( 69') Самко Владислав
Запасные: Гришин ВалентинЛогачёв БогданГайворонский Данила
29 апреля.

 

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Волга Ульяновск Краснодар-2
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