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Первая лига

«Велес» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Шинником»

29 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать
Велес Москва
1:1
Шинник
окончен

В 29-м туре Первой лиги «Велес» принимал «Шинник». Хозяева поля ведут борьбу за выживание в отличие от соперника, создавшего определенный очковый задел. Сегодня ярославцы сыграли успешно и вовсе могли подняться в верхнюю половину таблицы. Победу со счетом 1:0 едва не принес автогол Дмитрия Михайленко в начале второго тайма поединка. Но на 90-й минуте Джамал Дибиргаджиев принес «Велесу» ничью (1:1).

«Шинник» делит девятое место, соперник - четвертый с конца. «Велесу» нужно отыграть три очка отставания от 14-й строчки.

Протокол игры  
Велес Москва1:1Шинник
  54'Михайленко Дмитрий (0:1)
(1:1) Дибиргаджиев Джамал90'  
Косаревский ПётрСмирнов ОлегПочивалин ВалерийМакеев Евгений 73' (Бокоев Марат ( 73') Михайленко ДмитрийБезчаснюк АлександрКабахидзе Владимир  73' 76' (Котельников Иван ( 76') Бацуев Аюб 62' (Логуа Ираклий ( 62') Дибиргаджиев ДжамалПесиков Евгений 62' (Кертанов Константин ( 62') Абдуллахи Квари
Запасные: Рыбиков НиколайГерчиков ЛеонидНикитенков АлексейМотовичёв ДмитрийНтумба Муамба АртёмКузнецов АлексейСамылин Алексей
Вамбольт ДенисПокидышев НиколайОсипов ЕвгенийСемёнов Андрей ИгоревичЕмельянов РоманКулишев Артём 89' (Батютин Андрей ( 89') Соколов Игорь 80' (Леонтьев Игорь ( 80') Самойлов Дмитрий 89' (Терехов Антон ( 89') Савинов АндрейЗинков Вячеслав 80' (Чуканов Андреа ( 80') Низамутдинов Эльдар  37' 46' (Грузнов Илья ( 46')
Запасные: Семейкин АртёмХитяев АндрейФилиппов МихаилПетрунин Даниил
29 апреля.

 

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