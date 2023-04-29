«Велес» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Шинником»

В 29-м туре Первой лиги «Велес» принимал «Шинник». Хозяева поля ведут борьбу за выживание в отличие от соперника, создавшего определенный очковый задел. Сегодня ярославцы сыграли успешно и вовсе могли подняться в верхнюю половину таблицы. Победу со счетом 1:0 едва не принес автогол Дмитрия Михайленко в начале второго тайма поединка. Но на 90-й минуте Джамал Дибиргаджиев принес «Велесу» ничью (1:1).
«Шинник» делит девятое место, соперник - четвертый с конца. «Велесу» нужно отыграть три очка отставания от 14-й строчки.
Протокол игры
|54'Михайленко Дмитрий (0:1)
|(1:1) Дибиргаджиев Джамал90'
Косаревский Пётр•Смирнов Олег•Почивалин Валерий•Макеев Евгений73' (Бокоев Марат (73') •Михайленко Дмитрий•Безчаснюк Александр•Кабахидзе Владимир 73'76' (Котельников Иван (76') •Бацуев Аюб62' (Логуа Ираклий (62') •Дибиргаджиев Джамал•Песиков Евгений62' (Кертанов Константин (62') •Абдуллахи Квари
Вамбольт Денис•Покидышев Николай•Осипов Евгений•Семёнов Андрей Игоревич•Емельянов Роман•Кулишев Артём89' (Батютин Андрей (89') •Соколов Игорь80' (Леонтьев Игорь (80') •Самойлов Дмитрий89' (Терехов Антон (89') •Савинов Андрей•Зинков Вячеслав80' (Чуканов Андреа (80') •Низамутдинов Эльдар 37'46' (Грузнов Илья (46')
29 апреля.
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