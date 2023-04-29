«Велес» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Шинником»

В 29-м туре Первой лиги «Велес» принимал «Шинник». Хозяева поля ведут борьбу за выживание в отличие от соперника, создавшего определенный очковый задел. Сегодня ярославцы сыграли успешно и вовсе могли подняться в верхнюю половину таблицы. Победу со счетом 1:0 едва не принес автогол Дмитрия Михайленко в начале второго тайма поединка. Но на 90-й минуте Джамал Дибиргаджиев принес «Велесу» ничью (1:1).

«Шинник» делит девятое место, соперник - четвертый с конца. «Велесу» нужно отыграть три очка отставания от 14-й строчки.