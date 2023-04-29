«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»

В первой субботнем матче 29-го тура Первой лиги «Енисей» играл против «Родины». Давно не побеждавшие красноярцы рискуют выпасть из топ-четверки команд, тем более после неудачи в сегодняшнем поединке. Пассивный офсайд Ивана Тимошенко привел к отмене быстрого гола гостей после корнера. Тот же игрок вскоре не реализовал выход один на один с голкипером. В середине первого тайма у «Енисея» был супершанс, но Александр Ломакин не переиграл голкипера с 11 метров. В самой концовке Андрей Окладников наконец-то открыл счет, но и гол хозяев отменили из-за офсайда. Ответная атака, и Игорь Андреев замкнул эффектный пас в линию атаки, принеся «Родине» победу (1:0) и три очка.

«Родина» делит седьмое место, «Енисей» имеет запас в два балла от пятой строчки.