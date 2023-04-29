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Первая лига

«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»

29 Апреля 2023 • 14:58 Комментировать
Енисей
0:1
Родина Москва
окончен

В первой субботнем матче 29-го тура Первой лиги «Енисей» играл против «Родины». Давно не побеждавшие красноярцы рискуют выпасть из топ-четверки команд, тем более после неудачи в сегодняшнем поединке. Пассивный офсайд Ивана Тимошенко привел к отмене быстрого гола гостей после корнера. Тот же игрок вскоре не реализовал выход один на один с голкипером. В середине первого тайма у «Енисея» был супершанс, но Александр Ломакин не переиграл голкипера с 11 метров. В самой концовке Андрей Окладников наконец-то открыл счет, но и гол хозяев отменили из-за офсайда. Ответная атака, и Игорь Андреев замкнул эффектный пас в линию атаки, принеся «Родине» победу (1:0) и три очка.

«Родина» делит седьмое место, «Енисей» имеет запас в два балла от пятой строчки.

Протокол игры  
Енисей0:1Родина Москва
  86'Куль Руслан (0:1)
Ставер ЕвгенийФеррейра ХерманРукас Андрюс  40' 46' (Кичин Валерий ( 46') Савицкий Иван 46' (Масловский Александр ( 46'  49') Марков Николай 46' (Бардыбахин Вячеслав ( 46') Ланин ОлегИванов ЕгорРаздорских Никита 62' (Гыстаров Расул ( 62') Ломакин Александр 83' (Ушатов Кирилл ( 83') Канаплин АлександрОкладников Андрей
Запасные: Кахидзе АлександрАпушников ЕгорИвакин ЯрославСамойлов ДенисЯрусов ДаниилХозин ВладимирСтежко Виталий
Сангаре Дэвид  26'Юдинцев Георгий 68' (Андреев Игорь ( 68') Плиев ЗаурбекГабараев АльбертВоропаев АртёмСултонов МухаммадДмитриев Олег 77' (Камышев Илья ( 77') Ната УэслиГордюшенко Астемир 89' (Мальцев Михаил ( 89') Тимошенко Иван  45' 75' (Куль Руслан ( 75') Калмыков Амур 69' (Шадринцев Дмитрий ( 69')
Запасные: Караев МаксимКлещенко АлександрАликин ПавелМартовой ДаниилАйдаров Сергей
29 апреля.

 

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Енисей Родина Москва
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