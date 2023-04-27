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Обедзинский: «Дзюба вообще отстойно с ЦСКА сыграл, еле-еле душа в теле» эксклюзив

27 Апреля 2023 • 17:33 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в недавнем московском дерби с ЦСКА (1:1).

- Дзюба вообще отстойно в этом матче сыграл. Думает, что раз несколько голов забил раньше, этого на весь сезон хватит. Дзюба почти не проходил предсезонную подготовку с клубом, поэтому сейчас стал подсаживаться. Нигде на поле теперь не успевает, еле-еле душа в теле. Одна звёздочка в «Локомотиве» – это Пиняев. Поиграл немного, в штангу на первых минутах попал, но получил травму.

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Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ
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