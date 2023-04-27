Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Мичков: «Дубль «Реала» - что дубль «Спартака», далеко не самая сильная команда»

27 Апреля 2023 • 17:21 Комментировать
Нефтехимик
...
Балтика
29.04 17:30

Российский специалист Дмитрий Мичков рассказал о стажировке в мадридском «Реале».

«Дубль «Реала» - что дубль «Спартака». Далеко не самая сильная команда, совершенно ничего особенного. Там тоже не рассчитывали тогда на свои молодые резервы - так в «Реале» и сейчас, вроде бы», - приводит слова Мичкова Sport24.

Уроженец Климовска известен по выступлениям за такие клубы, как воронежский «Факел», казанский «Рубин», ярославский «Шинник» и женевский «Серветт».

В данный момент 43-летний специалист является тренером калининградской «Балтики». Его команда лидирует в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Дмитрий Мичков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЕФТЕХИМИК БАЛТИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 16:00
Уфа Уфа
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
17:21 · Россия. Первая лига
Мичков: «Дубль «Реала» - что дубль «Спартака», далеко не самая сильная команда»
13:15 · Россия. Первая лига
Игнашевич сравнил себя с Клоппом
26 Апреля
17:22 · Россия. Первая лига
Сайманов верит в возвращение «Рубина» в Премьер-лигу
10:54 · Россия. Первая лига
Наставник 2DROTS Кузнецов рассказал, что в прошлом году ему поступало предложение от «Волги»
25 Апреля
10:07 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «Калешин спокойно может возглавить любой клуб РПЛ»
24 Апреля
16:49 · Россия. Первая лига
Евгений Калешин рассказал, за что уважает Бердыева
15:57 · Россия. Премьер-лига
Калешин раскритиковал «Сочи» за отставку Бердыева
14:14 · Россия. Первая лига
Калешин: «После победы над «Спартаком» посмотрел Лигу чемпионов и уснул»
13:43 · Россия. Первая лига
Салтыков: «Не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и «Акрона»
23 Апреля
18:00 · Россия. Первая лига
Кубанское дерби в Первой лиге прошло без победителя
17:35 · Россия. Первая лига
Гаджиев рассказал, потянет ли махачкалинское «Динамо» РПЛ
22 Апреля
22:56 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла в отрыв, обыграв «Уфу»
20:18 · Россия. Первая лига
Евсеев пообещал выгнать «разгильдяя» из команды
18:34 · Россия. Первая лига
«Волгарь» был сильнее «Велеса»
18:07 · Россия. Первая лига
«Алания» на 90-й минуте забила победный мяч в ворота «Шинника»
Все новости
Рекомендуем