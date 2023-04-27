Мичков: «Дубль «Реала» - что дубль «Спартака», далеко не самая сильная команда»

Российский специалист Дмитрий Мичков рассказал о стажировке в мадридском «Реале».

«Дубль «Реала» - что дубль «Спартака». Далеко не самая сильная команда, совершенно ничего особенного. Там тоже не рассчитывали тогда на свои молодые резервы - так в «Реале» и сейчас, вроде бы», - приводит слова Мичкова Sport24.

Уроженец Климовска известен по выступлениям за такие клубы, как воронежский «Факел», казанский «Рубин», ярославский «Шинник» и женевский «Серветт».

В данный момент 43-летний специалист является тренером калининградской «Балтики». Его команда лидирует в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона.