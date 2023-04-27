Игнашевич сравнил себя с Клоппом

Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, какой стиль игры старается прививать своей команде.

«По стилю игры я скорее там, где Клопп. Мне нравится агрессивная игра, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее эстетики», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

После 28 туров Первой лиги «Балтика» набрала 57 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Игнашевич занимает пост главного тренера команды с октября 2021 года. Его контракт рассчитан до завершения текущего сезона.