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Первая лига

Игнашевич сравнил себя с Клоппом

27 Апреля 2023 • 13:15 Комментировать

Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, какой стиль игры старается прививать своей команде.

«По стилю игры я скорее там, где Клопп. Мне нравится агрессивная игра, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее эстетики», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

После 28 туров Первой лиги «Балтика» набрала 57 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Игнашевич занимает пост главного тренера команды с октября 2021 года. Его контракт рассчитан до завершения текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Юрген Клопп
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